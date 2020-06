VIDEO: Padre suicida conduce hacia un acantilado de San Diego con sus gemelas de 2 años a bordo

La madruga del pasado sábado 13 de junio, una mujer alertó al Departamento de Policía de San Diego (SDPD) de las intenciones suicidas de su esposo, luego de que este le habría enviado mensajes afirmando que no volvería a ver a sus hijas y que se estrellaría en el Coronado Bridge.

Jenna Brians informó a las autoridades de las intenciones de su esposo que fue identificado como Robert Brians. Tras lograr rastrear el teléfono del sospechoso cerca de Sunset Cliff los oficiales no pudieron detenerlo y el hombre condujo hacia el acantilado a alta velocidad con sus gemelas de dos años a bordo.

La pareja estaría en un proceso de divorcio.

“I did it because I want to be out there making a difference.” SDPD K9 Officer Wiese https://t.co/SIkFDNhpkG

— San Diego Police Department (@SanDiegoPD) June 14, 2020