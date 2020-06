California: récord de casos de coronavirus en un día hace que el gobernador emita orden de uso de tapabocas

El estado de California reportó el mayor número de casos de coronavirus confirmados en un día desde el inicio de la pandemia el pasado mes de marzo y solo a pocas semanas de la reapertura económica y las manifestaciones públicas.

El estado reportó 4,291 nuevos casos y 82 muertes hasta la noche del pasado miércoles 17 de junio elevando la cifra a 161,099 contagios y 5,290 muertes. Un día antes, el Departamento de Salud de California contabilizaba 157,015 casos y 5,208 fallecidos.

A inicios de la semana, algunos condados del sur como Ventura y Orange reportaron un incremento en la demanda de servicios médicos con casos relacionados al coronavirus.

Debido al incremento en el número de contagios, el gobernador de California, Gavin Newsom, anunció que el uso de tapabocas es obligatorio para todos los residentes del estado.

NEW: Californians are now required to wear face coverings in public spaces – particularly indoors or when physical distancing is not possible. 😷

Read more on the state's new face covering mandate: https://t.co/snYe5v55Rw#YourActionsSaveLives pic.twitter.com/xD8dP3Aa3x

— Office of the Governor of California (@CAgovernor) June 18, 2020