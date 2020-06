Aumentan las hospitalizaciones por COVID-19 en los condados californianos de Orange y Ventura

Después de casi seis semanas con una tendencia estable, las hospitalizaciones por COVID-19 están empezando a incrementarse en algunas regiones de California y el aumento pudiera estar ligado a la reapertura de la economía.

Según datos analizados por L.A. Times, el condado de Ventura tuvo un incremento de 75% en las hospitalizaciones con respecto a sus dos semanas anteriores. Cerca de 100 personas se encontraban hospitalizadas la semana pasada a causa de la enfermedad respiratoria.

Hi, #OC. We’ve posted today’s case count updates to https://t.co/GrmR7ne0Be. Additional charts and graphs are available on our dedicated webpage at https://t.co/XiphdjsVuR. #OCCOVID19 pic.twitter.com/Aagy0mlIQJ

— OC Health Care Agency (@ochealth) June 16, 2020