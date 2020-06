Pelotero dominicano Nelson Cruz es distinguido con el premio Muhammad Ali Humanitario de los Deportes

Recibió el reconocimiento en la gala de los ESPYS 2020 por su labor en el combate a la pobreza en su país

El pelotero dominicano de los Twins de Minnesota, Nelson Cruz, fue distinguido este domingo como el ganador del reconocimiento Muhammad Ali Humanitario en el marco de la entrega de los premios ESPYS 2020, los cuales premian los logros deportivos tanto individuales como en equipo.

“Desde el fondo de mi corazón, de mi familia, de mi fundación y mi pueblo, gracias”, declaró entre lágrimas Nelson Cruz al recibir la noticia del galardón, quien además preside la Fundación Boomstick23, enfocada a promover la educación y el deporte entre las comunidades más desfavorecidas.

Ser mencionado en la misma oración junto a una leyenda como Muhammad Ali, ya es suficiente honor y me siento muy feliz de ser una voz para los desamparados.

Ganar este premio no hubiera sido posible sin la plataforma de jugar en las Grandes Ligas. — Nelson Cruz (@ncboomstick23) June 22, 2020

“En primer lugar, agradezco a Dios por darme la oportunidad de hacer lo que amo. También le doy las gracias a mis padres que me enseñaron que dar a los demás es mejor que recibir”, escribió Cruz en su cuenta de Twitter. “Ser mencionado en la misma oración junto a una leyenda como Muhammad Ali ya es suficiente honor y me siento muy feliz de ser una voz para los desamparados. Ganar este premio no hubiera sido posible sin la plataforma de jugar en las Grandes Ligas”, agregó.

Cruz, quien se ha destacado como una de las figuras dominicanas más consolidadas en el béisbol con 15 temporadas en Las Mayores, no solo ha contribuido con su legado en los diamantes, también fuera de los parques de pelota ha generado una labor importante al contribuir a la mejora de las condiciones de vida en Las Matas de Santa Cruz, su pueblo natal.

