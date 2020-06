Por tercera vez en una semana Los Ángeles reporta más de 2,000 nuevos casos de coronavirus en un día

Las autoridades del Departamento de Salud Pública de Los Ángeles compartieron los datos actualizados de la pandemia del coronavirus en el condado y resaltaron que es la tercera vez en una semana que reportan más de 2,000 casos nuevos en un día.

Tan solo hoy se confirmaron 2,571 nuevos casos positivos de COVID-19 para un total de 85,942 contagios en el condado. Las autoridades también confirmaron 18 muertes más relacionadas con la enfermedad que ha cobrado la vida de 3,137 residentes de Los Ángeles.

@lapublichealth Announces 18 New Deaths Related to #COVID19 and 2,571 New Cases of Confirmed COVID-19 in Los Angeles County. 85,942 positive cases across all areas of LA County, and a total of 3,137 deaths. View https://t.co/cUmDSH2pDr for more. pic.twitter.com/OTpuufxTh9

— LA Public Health (@lapublichealth) June 22, 2020