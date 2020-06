Arrestan a empleados públicos del Sheriff y de la Fiscalía de Ventura por vandalizar pancarta de BLM

Poco después de la muerte de George Floyd a finales del pasado mes de mayo, Max Meyer colgó una pancarta en la cerca de la casa de sus padres en Thousand Oaks, California para apoyar al movimiento Black Lives Matter (BLM) pero desde entonces el anuncio ha sido destruido o atacado.

Debido a esto, Meyer instaló una cámara de seguridad en el lugar y publicó en sus redes sociales las imágenes de un hombre rompiendo el anuncio con un cuchillo.

CAUGHT ON CAMERA: An act of vandalism targeting a “Black Lives Matter” sign has resulted in three arrests. pic.twitter.com/ottisytdOl

— CBS Los Angeles (@CBSLA) June 21, 2020