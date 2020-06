¡Quiere un millón de dólares! Madre del niño ahogado en la casa de Carl Crawford demanda al expelotero

El mes pasado se dio a conocer la muerte por ahogamiento de una mujer y un niño en la alberca de la casa de Carl Crawford, ex pelotero de los Dodgers de Los Ángeles. De acuerdo diversos testimonios, Crawford tenía una reunión en su casa y el pequeño se alejó de la gente sin que los adultos se dieran cuenta y cayó en la piscina.

A poco más de treinta días del acontecimiento, Liban Hersi, madre del pequeño está demandando a Crawford por una suma de más de 1 millón de dólares al considerarlo responsable del fallecimiento de su hijo, pues no hizo lo suficiente para evitar que ocurriera la tragedia.

