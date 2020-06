Video: Checa el momento que un rayo impacta el edificio de una Corte Criminal en Texas

HOUSTON – Espectacular video captó el momento que un rayo impacto la Corte Criminal en el centro de Houston el lunes por la mañana.

Las tormentas que azotan a la ciudad dejaron repentinas inundaciones y algunos daños materiales en diferentes áreas.

Ignacio Salazar se encontraba grabando con su celular la severa tormenta que azotaba el centro cuando de repente el cielo le dio una sorpresa.

@BrandiKHOU 👇🏼 Got some lighting striking the courthouse 🌩 #HOUWX pic.twitter.com/EwTwscf9u9

— Ignacio (@igTXSalazar) June 22, 2020