Algunos usuarios de WhatsApp ya pueden ver los stickers animados

Por fin WhatsApp está comenzando a usar stickers animados y alguno usuarios ya piden tenerlos y se espera que la función pronto llega a todas las personas.

La plataforma se mantiene en constante actualización, es por eso que ya cuenta con emojis, GIFs, stickers estáticos e incluso la posibilidad de reproducir contenidos de YouTube o Netflix a través de WhatsApp. Sin embargo, una de las actualizaciones más esperadas es la llegada de los stickers animados.

Aunque los stickers animados son comunes en otras aplicaciones como Telegram y se han convertido en los sucesores de los emojis, WhatsApp aún no contaba con esta característica.

✅ WhatsApp is rolling out the possibility to view animated stickers for iOS and Android!

The feature consists of three parts, the first one is enabled right now for specific users. Details in the article.https://t.co/9mwXQWeIDH

— WABetaInfo (@WABetaInfo) June 23, 2020