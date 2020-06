Aumentan contagios de coronavirus entre los jóvenes. Alerta por nueva ola de fallecimientos

Los contagios por coronavirus siguen en aumento en Estados Unidos en una clara señal de que la lucha contra la pandemia está lejos del fin.

Estados como Arizona, California, Florida y Texas han reportado un aumento en casos de COVID-19 y hospitalizaciones. Los incrementos coinciden con el levantamiento a las restricciones y la toma masiva de pruebas.

Un número que inquieta a las autoridades sanitarias es el de los contagios en la población entre 18 y 49 años. (En California son el 55% de los contagios).

Relacionado: Contagios de coronavirus de Latinos en Estados Unidos triplican a los de otras etnias

Estas personas tienen menos riesgo de padecer complicaciones con el virus, pero sus interacciones podrían llevar a una nueva ola de fallecimientos en el país si se actúa de manera irresponsable.

Los más jóvenes representan la fuerza laboral que estuvo paralizada por cerca de tres meses. Los nuevos contagios pueden darse en sitios de trabajo, pero estos brotes serían más fáciles de contener. El problema es mayor cuando se trata de asistencia a fiestas o visitas a comercios sin que se lleven cubrebocas o el distanciamiento social no sea estricto.

“Son los primeros que se contagian, luego van a casa, y allí pueden contagiar a personas mayores. Los mayores sufren complicaciones y entonces van al hospital”, dijo el Dr. Anthony Fauci, experto del gobierno federal en enfermedades infecciosas, al hablar sobre los nuevos contagios. “La tasa de muertos siempre está atrás de la de contagios por algunas semanas“.

A lo que Fauci se refiere es a casos como el de Texas, que el martes reportaba 4,863 positivos y 29 muertes. Sin embargo, el estado tiene un promedio de 3,110 hospitalizaciones en los últimos siete días.

The 7-day averages in Texas now:

33,464 tests per day

3,682 positive cases per day

30 deaths per day

3,110 current COVID hospitalizations avg

Previous 7 days

27,778 tests per day

1,927 positive cases per day

21 deaths per day

2,177 hospitalizations

— Jeremy Wallace (@JeremySWallace) June 22, 2020