Aumentan en la pandemia las adicciones, la ansiedad, la depresión, el estrés… ¿Qué hacer?

El encierro, el trabajo en casa y el desempleo a causa del COVID-19 agrava problemas de salud mental, aquí una guía de recursos para manejar mejor una crisis por estrés, depresión, ansiedad o adicción

El distanciamiento social durante la pandemia del coronavirus incrementó los problemas de adicción a las drogas, el alcoholismo y el tabaquismo, así como los casos de depresión y de violencia doméstica debido a una mayor ansiedad, angustia y estrés en la población.

De acuerdo con organismos de salud, todos estos problemas se han agravaron durante el encierro por el COVID-19 y podrían acarrear mayores consecuencias si los afectados no buscan la ayuda que requieren.

Para ello existen múltiples organizaciones en Estados Unidos que ofrecen atención psicológica mientras que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) cuentan con recursos disponibles para manejar mejor una situación de crisis por consumo de drogas o por el estrés, la ansiedad, la depresión y otros problemas de salud mental.

La forma de interactuar de las personas durante la pandemia al dejar de ir a la escuela o al trabajo y permanecer en espacios muy reducidos, sin llevar a cabo actividades en el exterior, ha provocado desde un mayor consumo de drogas hasta trastornos en la forma de comer, ya que algunos comen de más y a otros se les va el apetito, explicó la psicóloga María Idalia Vásquez Leyva.

Como coordinadora de los Centros de Integración Juvenil (CIJ), una organización no lucrativa en Tijuana, México, especializada en la prevención, tratamiento e investigación de las adicciones, la psicóloga Vásquez señala que en muchas familias el encierro al que obligó la pandemia tensó las relaciones entre padres, madres e hijos que derivaron en un mayor estrés y al no saber cómo canalizarlo ocasionaron conflictos y hasta violencia.

“Son muchas las situaciones que se están combinando actualmente”, dijo Vásquez. “El home office (oficina en casa) afecta mucho al estrés, porque si estaban acostumbrados a estar en su oficina, ahora las personas interactúan de otra manera”.

Entre los adolescentes, señaló, hay mucho escepticismo sobre lo que está sucediendo y no se adaptan a la situación, se sienten incómodos y molestos por tener que estar en casa, no respetan las medidas de prevención y no saben que pueden ser asintomático, es decir, estar contagiados sin presentar síntomas.

“Son una serie de factores que se están mezclando y que a todos nos tomó por sorpresa”, señaló, “por eso es importante tener una red de apoyo y es necesario decir cómo nos estamos sintiendo para tratar de salir lo mejor librados“.

Cuide su salud mental

Aquí le presentamos una serie de recursos disponibles, sitios en internet y números telefónicos donde puede solicitar ayuda en caso de una crisis:

Para casos de atención médica o tratamiento por trastornos de salud mental o de abuso de sustancias, busque un proveedor de servicios en los siguientes enlaces:

Para sobrellevar el estrés y el COVID-19

Sepa qué hacer si se siente enfermo y le preocupa el COVID-19 . Contacte a un profesional de la salud antes de automedicarse para tratar el COVID-19.

. Contacte a un profesional de la salud antes de automedicarse para tratar el COVID-19. Sepa dónde y cómo acceder a un tratamiento y a otros recursos y servicios de apoyo, como consejería o terapia.

y a otros recursos y servicios de apoyo, como consejería o terapia. Cuide su salud emocional. El hecho de cuidar de su salud emocional lo ayudará a pensar con claridad y a reaccionar ante la necesidad urgente de protegerse y proteger a su familia.

El hecho de cuidar de su salud emocional lo ayudará a pensar con claridad y a reaccionar ante la necesidad urgente de protegerse y proteger a su familia. Tómese descansos y deje de mirar, leer o escuchar las noticias . Esto incluye redes sociales. Escuchar hablar de la pandemia reiteradamente puede afectarlo.

. Esto incluye redes sociales. Escuchar hablar de la pandemia reiteradamente puede afectarlo. Cuide su cuerpo: Haga respiraciones profundas, ejercicios de estiramiento o meditación. Trate de comer alimentos saludables y comidas bien balanceadas. Haga ejercicio regular. Duerma bien. Evite el consumo excesivo de alcohol y las drogas.

Haga respiraciones profundas, ejercicios de estiramiento o meditación. Trate de comer alimentos saludables y comidas bien balanceadas. Haga ejercicio regular. Duerma bien. Evite el consumo excesivo de alcohol y las drogas. Tómese un tiempo para relajarse . Trate de hacer otras actividades que disfrute.

. Trate de hacer otras actividades que disfrute. Comuníquese con otras personas . Hable con las personas en quienes confía sobre sus preocupaciones y cómo se está sintiendo.

. Hable con las personas en quienes confía sobre sus preocupaciones y cómo se está sintiendo. Conéctese con sus organizaciones comunitarias y de fe. Si bien se han implementado medidas de distanciamiento social, considere conectarse en línea, a través de medios sociales, por teléfono o correo postal.

Con información de Yolanda Morales/Cobertura 360