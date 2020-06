Si te pica la palma de mano ¿significa dinero extra?

Se trata de una de las supersticiones más populares y la ciencia también tiene algo que decir al respecto

Una creencia popular es que, cuando te da comezón o sientes pequeños piquetes en la palma de la mano es porque habrá buenas noticias en el tema del dinero y aunque es una superstición bastante conocida, tiene diversas interpretaciones en el ámbito energético y de la ciencia.

Se cree que cuando una persona siente picazón en la mano derecha es porque pronto recibirá buenas noticias económicas y habrá dinero extra, sin embargo, otros lo atribuyen a la llegada de un nuevo trabajo o un proyecto tendrá buenos resultados. En este caso la recomendación es no rascarse para que esta predicción se cumpla.

Si la comezón se presenta en la mano izquierda es porque, se dice, habrá un gasto muy fuerte o se aproxima un pago que debes hacer y dañará tus finanzas. Para contrarrestar este mal augurio se debe colocar la palma de la mano hacia arriba, como si se fuera a recibir dinero, y hay que rascarse en dirección hacia uno mismo. Otra creencia es frotar un billete en la mano para evitar la pérdida monetaria.

Una de las razones de este picor podría residir en los llamados chakras de las manos. De acuerdo con el sitio Mucho más que Tarot, estos centros de energía ubicados en nuestras palmas reaccionan ante estímulos, de tal manera que la mano izquierda es la pasiva, receptora de energía y está regida por el hemisferio derecho del cerebro, mientras que la mano derecha es la activa, la que da, y está regida por el hemisferio izquierdo.

Así se forma un círculo energético en el que las energías salen por la mano derecha y entran por la izquierda, de ahí la tendencia a dar con la mano derecha y recibir con la izquierda. Bajo este precepto, cuando la mano derecha te pica es porque vas a dar algo (no necesariamente material) que puede ser sabiduría, apoyo y ayuda; el universo está diciendo que alguien necesita de ti.

Ahora que cuando nos da comezón en la izquierda es porque estamos abiertos a recibir amor, alegría, sabiduría y, por qué no, cosas materiales. En cualquiera de los dos casos, no hay que rascarse porque significa que te molesta e intentas sacarte esa energía; es como si le dijeras al universo que no estás dispuesto a dar ni recibir.

Por otro lado, la ciencia atribuye esta sensación a la liberación de histamina como reacción a una respuesta química del cuerpo a ciertos agentes nocivos, asimismo, puede ser síntoma de afecciones de la piel o estrés, tensión nerviosa y ansiedad.

