El día que José Eduardo Derbez cambió a su papá por una camioneta

Victoria Ruffo haría lo que fuera necesario para recuperar a su retoño

En numerosas ocasiones, Eugenio Derbez ha afirmado que su hijo José Eduardo Derbez es sumamente apegado a su madre, Victoria Ruffo, y que necesita su permiso para hacer todo lo que quiera y fue justamente esta afinidad la que ocasionó que una vez el joven dejara a su famoso padre para hacerse de un automóvil nuevo.

A través de un video en YouTube, el comediante le confesó a su otro hijo Vadhir que un día el menor de sus retoños se quiso ir a vivir con él porque se había enfadado con la actriz y él le dijo que le rentaría un vehículo para que se trasladara y, como no le gustó, el chico acudió a ella y lo convenció de que se regresara a cambio de una camioneta. Puedes ver la confesión en el minuto 10:40.

“Le dije: “Te rento un coche pero el más barato que exista“, se lo renté pero no le gustó. En una de esas le habla la mamá y ella le dice: “Si te vienes conmigo y dejas a tu papá te voy a dar un coche“, que era una súper ultra mega camioneta. Y luego me dice José Eduardo: “Mi mamá dice que si me regreso con ella me regala una camioneta ¿tú qué me das? ” y le contesté: “No, mi amorcito, te sigo dando tu coche de renta” y, ¿qué creen? Se fue, se regresó a vivir con su mamá”, dijo Eugenio.

Aunque el protagonista de la película “How To Be A Latin Lover” no especificó cuántos años tenía José Eduardo, dio a entender que no fue hace tanto tiempo, pues el joven ya contaba con licencia para conducir. Asimismo, el humorista bromeó asegurando que el chico hasta hoy tiene “mamitis aguda“.