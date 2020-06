Más acción: Combate Americas anunció su regreso con tres eventos, dos para celebrar el mes de la herencia hispana

Las funciones de MMA se realizarán sin público y serán transmitidas por televisión

El 28 de agosto está marcado como el día del regreso de Combate Americas, con la pelea por el campeonato mundial de peso mosca (125 libras) entre Juan “Leadfeather” Puerta, quien tiene una racha de siete victorias consecutivas, y David “The Farmer of Destruction” Durán, quien ha venido creciendo y ha salido triunfante de sus últimos tres compromisos en “La Jaula”.

Los eventos que marcarán el regreso de esta competencia se realizarán los viernes por la noche, continuando con otros grandes combates (aún por confirmar) los días 11 y 25 de septiembre para celebrar el mes de la herencia hispana.

Además de cumplir con todas las medidas sanitarias requeridas, Combate Americas volverá con mucha interacción, ya que las peleas se llevarán a cabo en un moderno estudio de Miami, lo que les permitirá presentar novedosas adiciones a sus transmisiones para el gozo de los televidentes.

“A medida que los deportes en vivo regresen a la televisión, Combate Americas utilizará esta serie de estudio a puerta cerrada para ofrecer algo que los fanáticos nunca antes han visto y que los acercará más que nunca a la acción desde sus pantallas“, expresó el CEO de Combate Americas, Campbell McLaren.

Entre estas implementaciones se pueden mencionar las interacciones en cámara, que presentadas por diversas celebridades que se anunciarán próximamente, encuestas y votaciones de los fanáticos durante las transmisiones, así como un teletipo de redes sociales en pantalla que les dará a los seguidores la oportunidad de ver las conversaciones sobre el evento en tiempo real.

Los eventos se transmitirán por televisión en vivo en los Estados Unidos en español en Univision (12 am ET / 11 pm CT) y TUDN USA (12 am ET / 9 pm PT), en inglés en AXS TV (11 pm ET / 8 pm PT) y en México en Televisa Canal 5 (11 pm hora local).