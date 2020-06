Más de 2 millones reclaman investigar la muerte de un afroamericano detenido por la policía en Colorado

DENVER, Colorado – Más de dos millones de personas han firmado hasta este miércoles una petición en línea para que se reabra el caso de Elijah McClain, un afroamericano de 23 años que falleció de un ataque cardíaco luego de que policías de Aurora, en Colorado, lo inmovilizasen por unos 15 minutos.

Los 2.1 millones de firmantes del petitorio colgado en la plataforma de internet Change.org solicitan que la ciudad de Aurora, al este de la capital Denver, y las autoridades del Condado de Adams reabran las investigaciones y hagan un análisis “más profundo” de la acción de los agentes que derivaron en la muerte de McClain el 24 de agosto de 2019.

23-year-old Elijah McClain was walking home from the convenience store, where he got ice tea for his brother, when he was killed by police. Why? Simply for wearing a ski mask because he was anemic. Elijah was a good man. Please demand justice:https://t.co/tsbwKQiLfc

