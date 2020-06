Playas de Nueva York abrirán el 1 de julio para nadar tras cierre por coronavirus

Finalmente la Alcaldía dio luz verde para que los neoyorquinos puedan disfrutar las olas este accidentado verano a partir del 1 de julio, cinco semanas después de la tradición anual de finales de mayo.

El alcalde Bill de Blasio confirmó la noticia anoche y se espera que haga un anuncio oficial hoy miércoles, según el Ayuntamiento.

“Los rumores son ciertos: las playas de Nueva York se abrirán para nadar el 1 de julio”, publicó De Blasio en Twitter anoche. “Sigamos actuando seguro: distancia social y cubiertas faciales, ¡incluso en la playa!”

The Wall Street Journal fue el primer medio en revelar la noticia.

Actualmente las 14 millas de playas públicas de los cinco condados sólo están abiertas para tomar el sol y caminar. Nadar, cocinar y practicar deportes está aún prohibido debido a la pandemia.

Los visitantes han tenido que cumplir con estrictas pautas de distanciamiento social que están a cargo de los trabajadores de parques de la ciudad.

En cualquier día de verano, aproximadamente 620 socorristas manejan las playas públicas de NYC, según un miembro del DC 37, el sindicato que representa a los trabajadores. Parece que esos niveles de personal se alcanzarán cuando las playas se abran oficialmente para nadar el próximo miércoles 1 de julio, destacó New York Post.

A principios de junio, De Blasio también sugirió que se podrían abrir las piscinas públicas de la ciudad este verano, pero sobre ello no ha habido avances.

El cierre de los balnearios de NYC ha provocado tensiones en condados vecinos, que han limitado el acceso para evitar la llegada masiva de visitantes, criticando al alcalde De Blasio, en lo que se ha llamado “la guerra de las playas”.

En tanto, algunas playas estatales de Nueva York y Nueva Jersey sí abrieron en Memorial Day, cuando en EE.UU. comienza tradicionalmente el verano.

