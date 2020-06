Se cuelga la medalla: Luis “Matador” Hernández reveló que fue mentor de Guillermo Ochoa en el América

El portero le servía de "sparring" al delantero para practicar penales

Cuando se acercaba el fin de la carrera de Adolfo Ríos en América, muchos se preguntaban ¿quién será el próximo portero de las Águilas? Fue cuando apareció Francisco Guillermo Ochoa, quien de la mano de Leo Beenhakker disputó su primer juego en el máximo circuito contra Monterrey, en 2004, para tomar el puesto de Ríos, quien se había lesionado.

Desde ese momento, Ochoa maravilló con sus actuaciones, sin embargo, previo a su debut y durante su formación en Coapa, el guardameta fue “sparring” de Luis Hernández, quien pedía a los entrenadores de las categorías inferiores a porteros para practicar penales.

“Era un portero flaquito. Recuerdo que me quedaba a entrenar unos tiros y le decía al profe que me mandara un porterito para tirar unos penales y me mandaban un portero flaquito que se llamaba Memo Ochoa y yo le decía: ‘chamaco, si me paras uno eres el mejor de México’, y pasó el tiempo y se ha convertido en el mejor de México”, señaló el ex delantero de la Selección Mexicana.

El resto es historia. Ochoa se ha convertido en uno de los mejores porteros en la historia de México, siendo el único en dar el salto al fútbol europeo, y representando al Tri como titular en los Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018.