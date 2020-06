Televisa le arrebató dos protagónicos de telenovela a Mayrín Villanueva

La actriz habría sido la protagonista de una nueva versión de 'La Potra Zaina' y 'En Tierras Salvajes'

Mayrín Villanueva es una de las actrices más consistentes de México que ha mostrado su versatilidad en las telenovelas. La estrella de Televisa ha demostrado que puede ser la buena como en “Niña…Amada Mía” así como la villana en “Mi Corazón Es Tuyo”.

En su carrera como actriz ha vivido momentos amargos y en dos ocasiones sufrió el arrebato de dos protagónicos de telenovela a pesar de ya estar confirmada.

Durante una entrevista en “El Break de las 7” de Univision, Villanueva recordó como fue que le quitaron el estelar de una nueva versión de “La Potra Zaina”.

“Me prepararon como un año para hacer una telenovela, ya tenía el pelo, el vestuario, todo ya listo y a la mera hora, una semana antes me dicen ‘¿qué crees Mayrín? Que metieron a otra persona’. Bueno me fui a llorar a mi casa, tristísimo. Ese me pegó muchísimo“, confesó Villanueva.

La telenovela finalmente terminó llamándose “Apuesta Por Un Amor” y fue Patricia Manterola quien protagonizó el melodrama mexicano.

Para la mala fortuna de la esposa de Eduardo Santamarina, esa no fue la única ocasión en la que vivió algo así. En el 2017 ya había iniciado grabaciones de la telenovela “En Tierras Salvajes” donde compartiría créditos con Diego Olivera, Horacio Pancheri y Cristián de la Fuente. Sin embargo, de último momento se nombró a Claudia Alvarez como la nueva protagonista.

“Yo decía hasta que no esté grabando ya no doy por hecho nada, no me encariño ni nada y la última fue la que también a la mera hora ya grabando entonces ya ni siquiera es eso, es cuando termine de salir la novela entonces digo que sí estuve en esa telenovela porque estuve grabando, hicimos el claquetazo…”, agregó.