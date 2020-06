VIDEO: La voz de la madre de Vanessa Guillén retumba en las redes sociales: “Mi hija aparece muerta y cierro esta base”

FORT HOOD – La voz de una madre que sufre por su hija perdida se escucha por todo el país.

En las redes sociales las súplicas y la rabia de la madre de Vanessa Guillén se comparten en Facebook, Twitter e Instagram. Y es que la desesperación que se escucha en sus palabras, la impotencia que se refleja en su rostro y el coraje que retumba sobre los micrófonos, son de una madre que a pesar de estar herida lucha con todas sus fuerzas para recuperar a su ser querido.

Las imágenes de la señora Gloria Guillén aparecen en los “muros” de miles de personas que simpatizan con ella.

Madres comparten el video y muestran simpatía.

En sus declaraciones sentencia que ella se encuentra dispuesta a todo por su hija.

“Porque si Dios no lo quiera, mi hija aparece muerta, cierro esta base”, gritó la madre el martes ante los reporteros en Fort Hood. “Muevo el cielo mar y tierra, y esta base se cierra…”.

“Es una pudrición de base… es una pudrición. Dice que este es el mejor lugar. ¿El mejor lugar para qué? Para secuestrar, violar, matar… Yo ya no puedo más con sus mentiras”, dijo Gloria.

Las declaraciones de Gloria se encuentran en todas las redes sociales reforzando la atención al caso de su hija.

Vanessa Guillen’s mother threatens to shut down Forthood’s base if her daughter isn’t found alive. my heart breaks listening to her plead for her daughter, this base needs to be torn down now. pic.twitter.com/HoK8H6fyBB

— claudia (@claaudvaa) June 23, 2020