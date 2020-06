Ariadne Díaz rechaza regreso a telenovelas con Televisa

La actriz había sido invitada a hacer pruebas para una nueva serie con Gabriel Soto

Ariadne Díaz ha estado alejada de las telenovelas desde que finalizó las grabaciones de “Tenías que ser tú” en el 2018. La actriz de Televisa había estado sonando para una nueva producción de la empresa tentativamente titulada “Te acuerdas de mí“.

El proyecto que será dirigido por Carmen Armendáriz cuenta con Gabriel Soto como galán. Sin embargo, Díaz ha confirmado que no tiene planes de regresar a la televisión y no es verdad que lo vaya a hacer en esta serie que también será transmitida por Univision en Estados Unidos.

“Me han invitado a hacer muchos castings, pero como les he dicho muchas veces ahorita no quiero hacer novelas, entonces vi que salió una nota pero no es verdad“, dijo Díaz a sus fans. “Me invitaron y les agradezco muchísimo. Me hace muy feliz que me inviten pero no, ahorita no voy a hacer novelas“.

Así es la historia de ¿Te acuerdas de mí?

Este apasionado melodrama se inspira en una novela turca repleta de intriga, romance y engaños. Después de que lo fuerzan a casarse con la hija de Olmo, Pedro se enamora de Vera en un viaje de negocios. Está listo a dejarlo todo por su nuevo amor, pero debe abandonar sus planes cuando Olmo, su jefe y mentor, amenaza la vida de esta.

Pedro se separa de su gran amor para salvarla, pero años más tarde, Pedro y Vera se vuelven a encontrar bajo circunstancias extrañas. Olmo, quien desconoce el pasado de Vera, se ha enamorado de ella y la presenta a su familia como su nueva novia. En el encuentro se reaviva el amor de Pedro y Vera, con lo que se descubre el pasado oscuro que los une y se desata un doloroso plan de venganza.

