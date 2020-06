Arrestan y acusan a policía tras estrangulamiento a un detenido en Queens

David Afanador, policía de Nueva York, fue arrestado y acusado hoy como sospechoso de practicar un estrangulamiento ilegal a un detenido el fin de semana, acción que fue grabada en un video ahora viral.

Afanador, de 39 años, fue acusado de estrangulamiento a partir del incidente del domingo en Queens.

El oficial fue uno de los cuatro policías que arrestaron al afroamericano Ricky Bellevue, de 35 años, en el paseo marítimo de Rockaway, porque supuestamente les estaba lanzando objetos.

Mientras los otros tres oficiales esposan a Bellevue, Afanador parece tener su brazo alrededor del cuello del detenido, quien se queda sin fuerzas, según el video.

“¡Oye, deja de estrangularlo, hermano!”, grita alguien fuera de la pantalla durante el video.

Afanador sólo lo soltó cuando uno de sus compañeros policías lo golpeó en la espalda.

El encuentro se produjo sólo tres días después de que el Concejo Municipal de NYC aprobó una ley que tipifica como delito penal que los policías usen estrangulamientos, tras las protestas por la muerte de George Floyd, bajo custodia de la policía en Minnesota.

Afanador fue suspendido sin paga después del incidente y la policía de Nueva York publicó rápidamente imágenes de la cámara corporal cuando las fuentes revelaron que su arresto era inminente, destacó New York Post.

Según trascendió, Afanador tiene antecedente de brutalidad policial por golpear con su arma a un adolescente de 16 años en 2014.

