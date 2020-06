¡Arriesgó su vida! Max Rohskopf, peleador del UFC, pidió a su entrenador que parara la pelea y éste se rehusó

En un deporte de contacto tan arriesgado como las artes marciales mixtas, es sumamente importante cuidar la integridad física de los peleadores y eso es algo que Robert Drysdale, entrenador de Max Rohskopf de la UFC no hizo en su última pelea.

Días después de que se llevara a cabo UFC Vegas 3, comenzó a circular un video en internet en el que se aprecia a Rohskopf en su esquina en malas condiciones y pidiéndole a Drysdale que detenga la pelea, mientras que su entrenador se rehusaba y lo motivaba para seguir peleando.

Inside the corner of Max Rohskopf before the fight is called off at #UFCVegas3 pic.twitter.com/hZrfnaMObt

— ESPN MMA (@espnmma) June 20, 2020