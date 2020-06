Borracho sin licencia arrolló a hispana que repartía comida a pacientes de coronavirus en Nueva York

Un presunto conductor ebrio se desvió de la carretera y arrolló ayer a Nancy Tituaña, una voluntaria que estaba descargando comida de su auto para pacientes con COVID-19 en Queens (NYC).

Tituaña (35), madre de tres hijos, aparentemente no vio el automóvil que se acercaba a ella ayer cerca de las 4 p.m. en la calle 110 y Northern Boulevard, reportó NBC News.

Luis Encalada (35) fue detenido y acusada de arrollar a Tituaña, quien sufrió rotura de ambas piernas, según la policía.

Tituaña es coordinadora de “Brigada de Esperanza”, una organización sin fines de lucro que ha estado entregando alimentos a miles de neoyorquinos en medio de la pandemia de coronavirus. Eso es exactamente lo que estaba haciendo en el momento del impacto, por lo que se vieron víveres en la calle en la escena del accidente.

Dentro del vehículo de Encalada se encontró una lata de cerveza abierta colocada en un portavasos. La policía acusó a Encalada de conducir en estado de ebriedad y sin licencia.

Tituaña fue llevada al Hospital Elmhurst donde se está recuperando de su cirugía, dijo su familia.

Conde Cabrera, quien también es parte de “Brigada de Esperanza”, estaba con Tituaña cuando fue golpeada y dice que ella gritó para que cuidara a sus hijos.

“Estaba haciendo algo bueno. Estaba ayudando a las personas que están enfermas, que no podían salir de su casa“, dijo Carmen Velásquez, otra voluntaria de la organización sin fines de lucro. “Esperamos que ella pueda estar bien”.

