“El fútbol americano es un negocio no esencial”: Malcolm Jenkins se opone al regreso de la NFL

Hace algunas semanas, la NFL dio a conocer las fechas en que volverá a la actividad, siendo el 28 de julio cuando inicien los campamentos de entrenamiento y el 10 de septiembre el inicio de la temporada.

Sin embargo, parece ser que no a todos les agrada la propuesta de iniciar actividades el mes próximo y uno de ellos es Malcolm Jenkins, safety defensivo de los New Orleans Saints, quien en entrevista con CNN pidió priorizar la salud al regreso de la temporada, declarando que el fútbol americano es un negocio no esencial.

NEW: @Saints safety (and new @CNN contributor) @MalcolmJenkins says the risk of coronavirus "needs to be eliminated" before he would feel comfortable returning to play. pic.twitter.com/SFH1pu8FJG

— Alli Hedges Maser (@AllisonLHedges) June 25, 2020