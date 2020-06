Exigen divulgar grabaciones de muerte de hispano a manos de un policía en Wisconsin

Activistas y familiares de un hombre hispano que murió bajo custodia policial en Milwaukee exigen la divulgación de las grabaciones que servirían de evidencia en el caso.

Voces de la Frontera, familiares y otros grupos de activistas reclamaron la divulgación de las grabaciones policiales en vídeo y audio relacionadas con la muerte del hispano Joel Acevedo, presuntamente estrangulado por un agente fuera de servicio de la ciudad de Milwaukee.

“No quieren divulgar las grabaciones porque son evidencia del crimen”, declaró Maribel Acevedo, madre de la víctima, que tenía 25 años, después de una audiencia preliminar realizada hoy en la Corte del Condado de Milwaukee, donde compareció Michael Mattioli, acusado de homicidio imprudente.

La señora habló durante un acto realizado fuera de la Corte organizado por Voces de la Frontera, Justice Wisconsin y Liberate Milwaukee.

Christine Neumann-Ortiz, directora ejecutiva de Voces de la Frontera, dijo que el acto, que reunió a unas 200 personas, era un mensaje al juez de la causa, al jefe de policía de Milwaukee, Alfonso Morales, y a los funcionarios del estado.

“La familia de Joel Acevedo no está sola. Exigimos transparencia en este doloroso proceso para que el público pueda escuchar la llamada al 911 y ver los vídeos policiales”, dijo.

El suceso ocurrió el 19 de abril en una pelea durante una fiesta en el domicilio de Mattioli, de 32 años, quien arrojó al suelo a Acevedo y le aplicó una llave al cuello.

El policía fuera de servicio declaró a los patrulleros que acudieron al lugar que Acevedo intentó robarle algo y además golpeó a una persona. El hispano murió el 25 de abril de las lesiones sufridas, en el centro médico del Hospital Aurora St. Luke.

Mattioli está suspendido del servicio activo mientras se investiga el hecho, pero según Neumann-Ortiz debería ser sumariamente despedido por el Departamento de Policía, al igual que otros dos agentes que habrían encubierto lo sucedido.

Jose Acevedo, Joel’s father, describes his loving and kind son. The family and community demand #Justice4Joel at #Milwaukee press conference. #JoelAcevado’s life matters.#BlackandBrownLivesMatter pic.twitter.com/JY0tdqEzW1

