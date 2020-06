J.Lo nunca come frutos rojos ni salmón, a pesar de las recomendaciones de los nutricionistas

A la cantante puertorriqueña no le gustan dos de los alimentos con más beneficios para la salud

Kelvin Fernández, chef de Jennifer López compartió que es lo que hay en la cocina de la famosa puertorriqueña, además de revelar qué es lo que come y lo que nunca llevará a su plato.

J. Lo no come salmón, “si estoy cocinando salmón, siempre tengo que hacer una lubina, un halibut o bacalao para Jennifer” reveló Fernández a Us Weekly.

El salmón es muy saludable y recomendado desde nutriólogos hasta neurólogos, Entonces, ¿por qué la cantante no come este pescado? , “simplemente no es fanática de la textura y el sabor del salmón”, explicó el chef.

“Jennifer no es una persona de frutas”

La también actriz, famosa por su protagónico en la película Selena, tampoco come bayas o frutos rojos, aunque a sus gemelos de 12 años, Max y Emme les encantan las bayas frescas.

Si bien Jennifer no es una gran amante de las frutas, según reveló Fernández, la nevera de la familia siempre está bien abastecida de ellas.

¿Qué tan exigente es J.Lo con la comida?

J. Lo eliminó los carbohidratos y el azúcar de su dieta para su actuación de medio tiempo del Super Bowl a principios de este año.

El chef contó que al día siguiente de una cena familiar, la cantante lo llamó y le dijo: “Kelvin, me serviste arroz”, a lo que él contestó que no, había pollo, había ensalada. “¡Agarraste el arroz!” le dijo ella de nuevo.

Fernández contestó: “Está bien, Jennifer. Te voy a servir cada plato individualmente. No mires el plato de nadie más. No mires lo que alguien más tiene”.

Qué hay en la cocina de López y su prometido Alex Rodríguez

Según el chef, la despensa y el refrigerador siempre están abastecidos. Agua con gas, siempre frutas (como fresas) y verduras.

Siempre hay verduras como espinacas, pepino y apio para hacer jugo verde. “Les encanta comenzar el día con un jugo verde”. La familia también tiene una buena cantidad de huevos y tocino de pavo para tener a la mano todos los días.

¿Por qué tu sí deberías comer salmón y bayas?

Par mantenerte con energía, saludable, con buena memoria y prevenir el envejecimiento prematuro.

Salmón

Ácidos grasos esenciales omega-3 que reducen el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Es un alimento que puede reducir el deterioro cognitivo, enfermedad de Alzheimer y demencia.

Es una fuente de proteína completa de alta calidad.

Buena fuente de vitaminas B, como B12, por lo que previene la anemia por deficiencia de este nutriente.

Es fuente de potasio, mineral que ayuda a controlar la presión arterial. También reduce su riesgo de accidente cerebrovascular.

También aporta selenio y astaxantina, un poderoso antioxidante.

Bayas

Las fresas, arándanos y moras son ricas en vitamina C, además contienen carotenoides y antocianos que le aportan su color, estas sustancias poseen una elevada actividad antioxidante; neutralizan la acción de los radicales libres que son nocivos para el organismo.

La vitamina C favorece el correcto funcionamiento del sistema inmunológico y prevenir infecciones. Tu cuerpo también necesita esta vitamina para producir colágeno.