Niña baleada en calle de Harlem: Comisionado NYPD denuncia que el sistema judicial ya “colapsó” con 11 tiroteos en 12 horas

Una niña de 7 años fue alcanzada por una bala en East Harlem al atardecer de ayer, en medio de un repunte de violencia que el Comisionado de NYPD relaciona con la “implosión” del sistema judicial de la ciudad más grande del país.

La niña fue herida en la pierna en una disputa cerca de East 102nd Street y Park Avenue, a las 6:15 p.m. Un adolescente de 19 años también fue alcanzado. Ambos fueron llevados a un hospital en condición estable, reportó Pix11.

Fue un episodio en otra jornada hostil en NYC que sumó 11 balaceras en un lapso de 12 horas, incluyendo la muerte de una adolescente en un elegante parque de la 5ta Avenida.

Los disparos han aumentado más del 300% en comparación con el mismo período el año pasado.

Horas antes de esa nueva racha violenta, el Comisionado Dermot Shea alertó que el sistema de justicia penal está “implosionando” y de nuevo criticó a los políticos por negarse a apoyar a los policías, especialmente tras las protestas por la muerte de George Floyd.

“Tienes que dar un paso atrás y mirar esto. Tienes un sistema de justicia penal que está implosionando… Esa es la forma más amable de decirlo”, se lamentó el Comisionado al hablar ayer en una conferencia de prensa en la sede de NYPD.

Shea, quien reiteradamente ha vinculado la violencia con la reforma penal activada este año y la liberación de más de 1,500 presos por el coronavirus, continuó ayer señalando que muchos casos criminales estaban “en curso”, “estancados” o “diferidos”.

“Cada uno de ellos representa a alguien que no se hace responsable y no tiene consecuencias”, dijo Shea, citado por New York Post.

NYC está experimentando un fuerte aumento en los tiroteos, aunque el crimen en general ha disminuido este año 2.5%, según datos de la policía de Nueva York.

En la víspera, anoche el mandatario Donald Trump dijo que las ciudades con alcaldes Demócratas se han convertido “en un infierno”, por la violencia e impunidad.