“No jugaría en el América, tengo dignidad”: Charly Corral explota contra Leonardo Cuéllar por vetarla del Tri

Corral y Cuéllar mantienen una disputa desde el 2015

La polémica entre Charlyn Corral y el entrenador de América Femenil, Leonardo Cuéllar, continúa. Esta ocasión, la futbolista mexicana habló sobre el tema laboral que existe con el estratega y dejó clara su postura.

En entrevista para W Deportes, la delantera del Atlético de Madrid Femenil fue contundente y señaló que no estaría dispuesta a jugar en las Águilas.

“No jugaría en el América, tengo mucha dignidad y claro que no jugaría ahí”, dijo Charlyn.

En @PasionWFM charlamos con la futbolista del Atlético de Madrid @CharlynCorral. Para Charlyn la dignidad es lo primero y por eso en un hipotético caso, no aceptaría jugar en América bajo las órdenes de Leonardo Cuéllar. pic.twitter.com/yS08p2zaP8 — W Deportes (@deportesWRADIO) June 25, 2020

La futbolista recordó cuándo se fracturó la relación laboral con Cuéllar, quien en los últimos años la vetó del Tri Femenil, cuando él dirigía al cuadro nacional.

“Fue en el 2015, antes de irme a España, cuando perdimos contra Francia. Terminamos el Mundial y la verdad dije que hacía falta cambios, refiriéndome a muchos cambios y no solo de director técnico. También hacía falta apoyo a la Selección Femenil, dar seguimiento a las jugadoras, que nos traten como profesionales, que mejoren los viáticos para que esto crezca. Obviamente el ‘profe’ Cuéllar lo tomó a mal. Después me vetó y no fui a Panamericanos”, dijo Charlyn.

En @PasionWFM charlamos con la futbolista del Atlético de Madrid @CharlynCorral. No se guardó nada mostrar su tristeza por el veto que sufrió por parte de los Cuéllar en Selección Nacional. pic.twitter.com/RW6pbgTc3y — W Deportes (@deportesWRADIO) June 25, 2020

Hace apenas una semana, la delantera azteca renovó contrato con el cuadro colchonero por dos años más y a pesar de la crisis económica por el coronavirus, tuvo un aumento salarial.

“Existió una mejoría, en ese aspecto lo valoro mucho, porque son épocas duras, todas las jugadoras lo están sufriendo. No lo sufrí y ese es un extra de motivación, veo el interés del club, veo la confianza que me tienen en la cancha y obviamente reflejado en los números”, finalizó la futbolista mexicana.