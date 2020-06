Se vuelve más complicado realizarse pruebas de COVID-19 en Los Ángeles

Conseguir una cita por Internet puede llevarse días; no sé sabe qué está pasando

A Vicente García le tomó tres días a principios del mes de junio, lograr una cita para hacerse un examen de coronavirus en el sitio online para pruebas del condado de Los Ángeles.

“Finalmente un día como a las cinco de la tarde pude entrar, pero solo estuvo abierto por media hora; y después estuve tratando varios días para conseguir citas a unas compañeras de trabajo”, dice.

Para muchos angelinos hacerse la prueba del coronavirus, se está volviendo cada día toda una complicada hazaña.

Vicente considera que tal vez la dificultad para obtener un turno para los exámenes del coronavirus, se ha incrementado a partir de las masivas protestas contra la brutalidad policiaca en Los Ángeles. “Muchos de los participantes han sentido la necesidad de hacerse la prueba debido a que estuvieron expuestos a una multitud”.

Para él era muy importante el examen, porque había estado enfermo de coronavirus; y antes de regresar a trabajar, aún cuando ya no tenía síntomas ni molestias, necesitaba demostrar a sus empleadores que estaba libre de la pandemia.

“Por mi mismo, yo necesitaba sentirme que ya no tenía el virus porque no quería contagiar a nadie en mi trabajo”, dice.

Después de varios días de intentos frustrados, Vicente logró la cita para el examen de COVID-19; y ésta vez, salió negativo y regresó a trabajar.

Pamela Duarte trató por varios días de practicarse la prueba. “Primero lo intenté a través de mi médico primario pero no contestaron; luego en una farmacia, no tenían citas hasta julio. En otros casos cuando llenaba todo el formulario, al finalizar me decían, lo sentimos ya no tenemos esa cita disponible”.

Confía que fue muy agotador mentalmente el proceso de arreglar una cita para la prueba del virus.

“Traté por Internet de obtener una para el estadio de Los Dodgers; y de manera privada, pero nada funcionaba. Después de perder como cuatro horas, mi esposo y yo decidimos irnos al Estadio de Los Dodgers sin cita”.

Al llegar la primera pregunta, fue si tenían cita. “Cuando les dijimos que no, nos hicieron a un lado. Nos hicieron llenar un formulario, y nos pusieron hacer la fila. Pero fue más sencillo que por el Internet. Perdimos como una hora. Yo pensé que al menos nos iba a tomar unas seis horas”.

Dice que si alguien le pidiera un consejo, les diría que se fueran directamente al Estadio de Los Dodgers o al sitio de pruebas que les quede más cercano. “Es mucho rollo tratar de conseguir una cita por Internet”.

A las 24 horas después de hacerse la prueba, a Pamela le avisaron que no tenía el coronavirus, lo cual le dio una tremenda paz mental ya que como un familiar cercano estuvo expuesto a la pandemia en su trabajo, temía que ella estuviera infectada. “Ahora puedo con toda tranquilidad convivir con mi nieto”, dice.

Hasta el 24 de junio, el condado de Los Ángeles informaba que hay cuatro sitios disponibles para hacerse el examen del COVID-19. Las personas tienen que registrarse por adelantado. Recomiendan visitar covid19.lacounty.gov/testing para obtener una lista de los lugares disponibles porque esto está cambiando día tras día.

Crenshaw Christian Center: 7901 South Vermont Avenue, Los Angeles, 90044

Dodger Stadium: 1101 Scott Avenue, Los Angeles, 90012

Lincoln Park: 3501 Valley Boulevard., Los Angeles, 90095

West Valley – Warner Center: 6097 Canoga Avenue, Woodland Hills, 91367

De acuerdo al Departamento de Salud del condado de Los Ángeles, quienes tengan síntomas del COVID-19 deben llamar a su proveedor médico. Si no tienen seguro de salud, deben marcar al 2-1-1.

Hasta el 26 de junio, reportan 93,232 casos de coronavirus en el condado de Los Ángeles, con 3,267 muertes, 43% corresponde a latinos.

La directora de Salud Pública, Bárbara Ferrer dice que aunque anticipaban un aumento en el número de casos debido a la reapertura económica, no esperaban un repunte tan rápido.

“Necesitamos poner todo de nuestra parte para prevenir que los casos y hospitalizaciones se disparen. Por favor, usen una mascarilla y mantenga su distancia ya que el virus se transmite fácilmente entre la gente en contacto uno del otro”.

En especial pide tomar precauciones a los amantes de la vida nocturna durante el fin de semana. “El fin de semana después de que los negocios se reabrieron, las visitas a los centros nocturnos se incrementaron 157% en el condado de Los Ángeles”.

La Opinión no tuvo respuesta del Departamento de Servicios de Salud del Condado de Los Ángeles para saber las razones de las demoras en el sistema de citas online para las pruebas de COVID-19.