TikTok dejará de leer el portapapeles de usuarios en el iPhone

La aplicación de videos TikTok fue expuesta de que puede leer el contenido del portapapeles en el iPhone por lo que informaron que dejará de hacerlo.

Jeremy Burge, el fundador de Emojipedia, publicó en su cuenta de Twitter un video en el que muestra cómo TikTok accede al portapapeles de iPhone. Burge ha podido comprobar esto gracias a una nueva característica de iOS 14, la versión del sistema operativo anunciada esta semana.

TikTok dijo que dejará de hacer esta práctica e informó que el objetivo de esta actividad era identificar un comportamiento de spam repetitivo.

iOS 14 beta has a banner to confirm when you paste from another device (eg copy on a Mac and paste on iPhone)

Seems to be bugging out and showing with every keystroke in TikTok pic.twitter.com/aFKNfZnpyb

— Jeremy Burge (@jeremyburge) June 24, 2020