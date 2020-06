Francesco Totti pide ayuda a sus fans para encontrar un reloj perdido

View this post on Instagram

🇮🇹 Aiutiamo Francesco Totti @francescototti a ritrovare il suo Daytona Zenith 16520. Da appassionati immaginiamo che disgrazia possa essere perdere il proprio orologio. Vogliamo utilizzare la forza della community di IWS, nella speranza che qualcuno di noi possa trovarlo e restituirlo. È un Rolex Daytona Zenith in acciaio, referenza 16520 con quadrante bianco, con due placchette con la lettera C (vedi foto successive). Se doveste ritrovarlo verrà lui di persona a ritirarlo! Questo è il recapito a cui fare riferimento +39 348 888 8940. – 🇬🇧 Let’s help Francesco Totti @francescototti in finding his Zenith Daytona 16520. As enthusiasts, we totally understand the heartbreak of losing your beloved watch. We want to rely on the strength of the IWS community, in the hope that someone will manage to find it and give it back. The watch is a stainless steel Rolex Daytona Zenith ref. 16520 with a white dial and two plaquettes engraved with the letter C (see following photos). If you were to find it, Totti himself would come to pick it up! This is the number to contact in case of any information +39 348 888 8940.