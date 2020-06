Policía de Los Ángeles muestra en video el letal peligro de “echar carreras” en las calles

El Departamento de Policía de Los Ángeles informó el viernes que arrestó a un individuo que el pasado 19 de junio huyó tras contribuir a un fatal accidente en las calles del oeste de Los Ángeles. El choque fue causado por acelerar en carreras callejeras.

Un video divulgado por el LAPD muestra el momento en que un auto pierde el control, se derrapa sobre la acera y luego parece chocar con un árbol para luego terminar golpeando a otro auto que estaba estacionado.

El conductor perdió la vida tras salir expulsado del vehículo, pero el conductor de otro automóvil que también aceleraba huyó de la escena a la altura de las avenidas San Vicente y Fairfax.

On June 19 a horrific collision occurred in the area of San Vicente & Fairfax due to street racing.

One driver died at scene after being ejected from his car. The other driver fled—thorough investigative work by @LAPDWestTraffic led to his arrest.

Racing is not worth your life. pic.twitter.com/JicfLq0U6R

— LAPD HQ (@LAPDHQ) June 26, 2020