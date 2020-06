Trump firma ley con “largas penas de prisión” para proteger a estatuas del vandalismo “de gobiernos de la mafia”

Una orden ejecutiva firmada por el mandatario Donald Trump ayer está llamada a proteger los monumentos federales después de una serie de incidentes recientes relacionados con el vandalismo de estatuas que conmemoran a la Confederación y a algunos de los llamados “padres fundadores” de la nación.

“Acabo de tener el privilegio de firmar una Orden Ejecutiva muy fuerte que protege los Monumentos, Memoriales y Estatuas de Estados Unidos, y combate la reciente Violencia Criminal. ¡Largas penas de prisión por estos actos ilegales contra nuestro Gran País!”, escribió Trump en Twitter.

La orden “reforzaría” la ley federal existente, que criminaliza la destrucción de monumentos federales. “Los individuos y las organizaciones tienen derecho a defender pacíficamente la eliminación o la construcción de cualquier monumento”, indica la nueva ley. “Pero ningún individuo o grupo tiene derecho a dañar, desfigurar o eliminar ningún monumento mediante el uso de la fuerza”.

También amenaza con retener fondos federales de agencias estatales y locales que “no protegen monumentos, memoriales y estatuas”, acotó NBC News.

“En medio de estos ataques, muchos gobiernos estatales y locales parecen haber perdido la capacidad de distinguir entre el ejercicio legal de los derechos de libertad de expresión y reunión y el vandalismo sin barniz”, dice la orden. “Se han rendido al gobierno de la mafia”.

Las protestas contra el racismo y la brutalidad policial provocadas por el asesinato de George Floyd en Minnesota, han reavivado el debate en varias ciudades en torno a las estatuas y otros monumentos en honor a la Confederación y los presidentes considerados “esclavistas”, como George Washington y Andrew Jackson.

La semana pasada, cinco legisladores Demócratas de NYC, incluido el presidente del Concejo Municipal, Corey Johnson, enviaron una carta solicitando retirar la estatua de Thomas Jefferson del Ayuntamiento, generando reacciones a favor y en contra entre sus colegas de ambos partidos.

Horas después, el alcalde Bill de Blasio colocó a su esposa al frente de la recién creada “Comisión de Justicia Racial y Reconciliación”, que estudiará el destino de las estatuas que hay en NYC de figuras históricas asociadas con la esclavitud, incluidos “fundadores de la nación” como Washington y Jefferson.

