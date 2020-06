5 razones por las cuales la edad influye en la pérdida de peso

Si has estado haciendo un esfuerzo por bajar de peso con dieta y actividad física y no has notado los resultados esperados. Es probable que los cambios normales relacionados con la edad del cuerpo, tengan algo que ver conoce lo que dice la ciencia

Bajar de peso puede ser más complicado a mediana edad, factores como el metabolismo, el estrés y los cambios de vida influyen significativamente. Foto: Shutterstock