Reportan al menos 1 muerto y 1 herido en un tiroteo en un sitio de protestas en Louisville

Los videos publicados en línea mostraban a un hombre parado en el Parque Jefferson Square disparando más de una docena de disparos que enviaron a los manifestantes en busca de refugio

Una persona murió y otra resultó herida durante un tiroteo cerca del Parque Jefferson Square, en Louisville, Kentucky, el sábado por la noche, según el reporte de WLKY.

El área en el centro de Louisville en Jefferson Square Park se considera la ubicación central para quienes protestan contra el racismo y la violencia policial que causó la muerte de George Floyd y también la de Breonna Taylor, una técnica médica de emergencias afroamericana de 26 años, que fue muerta a tiros por agentes del Departamento de Policía del Metro de Louisville, el 13 de marzo de 2020.

Varios videos publicados en redes sociales contienen imágenes del tiroteo que pueden lastimar la sensibilidad de algunas personas, las imágenes muestran al menos a una persona sangrando profusamente en el suelo:

CONTENT WARNING: This video of today’s shooting at Jefferson Square Park was pulled from the FB livestream of one of Louisville’s more vocal protesters. Absolutely horrifying to see. To my friends, coworkers and anybody else down there, please be vigilant. Please be safe. pic.twitter.com/AT8PiOIKrG — John Boyle (@JBernardBoyle) June 28, 2020

Según el Departamento de Policía del Metro de Louisville, los agentes fueron enviados a 600 West Jefferson Street con un informe de tiroteo alrededor de las 9 p.m. Cuando llegaron los oficiales encontraron a dos víctimas que sufrían heridas de bala.

Los policías despejaron el parque y se informó que se “está tratando de reunir tanta información como sea posible para identificar a todos los involucrados en el incidente”, dijo un comunicado. No se divulgó de inmediato información sobre arrestos, posibles sospechosos y las identidades y edades de las víctimas.

Just about 9 p.m., there were reports of shots fired in Jefferson Square Park. Calls then came in that Sheriff’s Department personnel were in the park performing life-saving measures on a male who eventually died at the scene. — LMPD (@LMPD) June 28, 2020

We will provide an update in the morning as more information becomes available. Anyone with information about the shooting is asked to call 574-LMPD. — LMPD (@LMPD) June 28, 2020

El alcalde Greg Fischer lanzó esta declaración en respuesta al tiroteo: “Estoy profundamente entristecido por la violencia que estalló en Jefferson Square Park esta noche, donde se reunieron aquellos que han estado expresando sus preocupaciones. Es una tragedia que esta área de protesta pacífica sea ahora una escena del crimen. Mi agradecimiento a los primeros en responder quien asistió a la escena. Tendré más que decir mañana, a medida que se disponga de información adicional “.