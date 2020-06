Traidor: Próximo refuerzo del Barcelona confesó que su equipo favorito es el Real Madrid

Solo falta que el club blaugrana haga oficial el fichaje

Uno de los traspasos más sonado de este verano es el intercambió que hará Barcelona y Juventus cuando los culés manden a Italia a Arthur Melo y fichen al bosnio Miralem Pjanic. Pese a ser prácticamente un hecho este movimiento, el nuevo fichaje blaugrana ha sido criticado por la afición, pues tiene 30 años, no está en su mejor momento futbolístico y, por si fuera poco, hace años declaró que su equipo favorito es el Real Madrid.

Con su traspaso al Barcelona siendo prácticamente un hecho, este fin de semana, el medio español Sport retomó unas declaraciones que Pjanic dio al diario bosnio Oslobodjenje cuando militaba en la Roma (2011-2016) en la que declaraba su amor por el Real Madrid y le hacía un guiño al equipo merengue: “Ahora estoy bien en Roma, pero no sé si voy a salir o no este verano. Si me preguntan por mi equipo favorito, le diré que desde niño siempre me ha gustado el Real Madrid”.

¿Cómo tomarán los aficionados al Barcelona las declaraciones que hizo Miralem hace algunos años?