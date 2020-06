Aumento de casos de coronavirus pone presión para aprobar nueva ayuda económica en Estados Unidos

El aumento de casos de coronavirus en varias regiones de Estados Unidos podría acelerar las negociaciones en el Congreso para una segunda ayuda económica.

El acelerado ritmo de contagios en estados del sur y oeste del país puso los planes de reapertura de la economía en suspenso. En California, Florida y Texas se volvió a ordenar el cierre de bares en algunos condados, mientras que en Nueva Jersey, uno de los estados que ya vio lo peor de la pandemia, se aplazó el regreso del servicio en el interior de los restaurantes.

Es por eso que los demócratas Nancy Pelosi y Chuck Schumer escribieron al líder la mayoría republicana en el Senado Mitch McConnell para que se negocie cuanto antes un nuevo paquete de ayuda. Los miembros de la oposición calificaron de “inaceptable” que se permitiera al Senado tomar dos semanas de receso sin acordar una nueva ayuda antes del 4 de julio.

“Ahora es el momento de actuar, no de retrasos continuos y posturas políticas”, escribieron Pelosi y Schumer.

For 45 days, the Senate has refused to act on the House-passed #HeroesAct. As states across the country confront surging cases of COVID-19, Leader McConnell must enter into bipartisan, bicameral negotiations on next steps. Read my letter with @SenSchumer: https://t.co/cDnGvZywmv

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) June 29, 2020