Piden a José Huizar renuncia inmediata al Concejo de Los Ángeles

Advierten que si no se va, el distrito 14 se quedará sin representación por meses hasta diciembre

Una docena de organizaciones comunitarias se han unido para pedirle al concejal José Huizar que renuncie a su escaño en el Concejo de Los Ángeles, luego de que fue arrestado por agentes especiales del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y suspendido de sus funciones en el Cabildo tras ser acusado de corrupción y sobornos.

“Por codicia y dinero, él tiró por la borda a sus representados; y debe renunciar al cargo ya que deshonró su oficina”, dijo Art Pulido, activista comunitario del Distrito 14, representado por Huizar.

“Él debe irse y enfocarse en su defensa. Así deja que Kevin de León asuma la representación del distrito 14 en el Concejo. En los dos últimos años desde que comenzó la investigación federal en su contra, ha vivido con miedo y preocupación sin atender sus representados”, afirmó.

El distrito 14 abarca el centro de Los Ángeles, Boyle Heights, El Sereno, Hermón, Monterey Hills, Highland Park, Eagle Rock y el parque Glassell.

Desde 2005, Huizar de 51 años ha sido su representante en el Concejo Angelino.

El 23 de junio, agentes del FBI lo arrestaron en su casa por presuntamente dirigir una empresa criminal basada en el esquema “pagar para avanzar sus intereses” al usar su posición de poder en el Ayuntamiento para solicitar y aceptar sobornos por al menos 1.5 millones de dólares a cambio de favorecer a desarrolladores inmobiliarios.

De ser hallado culpable, Huizar, quien no hace mucho era considerado una estrella naciente en la política angelina, podría enfrentar una condena máxima de hasta 20 años en una prisión federal.

Horas después de su arresto, el Concejo de Los Ángeles votó de manera unánime para suspenderlo de su cargo. Huizar salió libre tras el pago de una fianza de 100,000 dólares, pero deberá regresar a la corte para una audiencia preliminar el 14 de julio. La lectura de cargos está programada para el 20 de julio a las 11:30 horas de la mañana.

“Es muy triste porque él ayudó a mucha gente que lo necesitaba, pero después le parecieron pocos los más de 200,000 dólares de salario que percibía al año; y se puso de lado de los grandes constructores y sus proyectos para construir rascacielos, al grado que aceptó que la proporción de vivienda que debían dar para los de bajos ingresos bajara de 13% a 3%”, señaló Pulido.

El doctor John Fernández, profesor por 25 años de la Secundaria Roosevelt, dijo que su relación con el concejal Huizar comenzó desde que este era parte de la junta directiva del Distrito Escolar de Los Ángeles por allá en el año 2001. “Él era un abogado experto en el uso del sueldo y conoce muy bien los códigos de construcción”, precisó.

Sin embargo, dado las acusaciones que enfrenta, dijo que debe renunciar cuanto antes porque el distrito 14 necesita quien abogue por sus intereses.

“No podemos esperar cinco meses a que Kevin de León – concejal electo – tome posesión. A Huizar ya no le van a pagar su sueldo. No tiene poder alguno en el Concejo. Por el mejor interés de la comunidad debe renunciar”, indicó.

Juan José Gutiérrez, director de la Coalición Derechos Plenos para los Inmigrantes, dijo que Huizar debe hacer lo correcto y renunciar ya, para que lo sustituya Kevin De León, una persona con reputación intachable y electo con un voto abrumador en la elección pasada.

“Ya quedó suspendido de manera unánime en el Concejo; y no tiene salario ni el interés personal de cobrar 20 mil dólares al mes”.

La segunda razón por la que debe renunciar – dijo – es porque la imagen colectiva de la comunidad latina está siendo dañada porque se puede pensar que quienes votaron por él apoyan a representantes con serias acusaciones.

“Si bien no ha sido declarado culpable, cuatro de los involucrados en la banda que organizó para infringir la ley ya se declararon culpables; y colaboran con las autoridades para aclarar los hechos”.

Añade que estos hechos son una fuerte indicación de que va a ser muy difícil que salga absuelto. “Así que le pedimos su renuncia para que no deje sin representación al distrito 14. Apelamos a su conciencia”.

En cuanto se supo el 23 de junio del arresto del concejal Huizar, la presidenta del Concejo de Los Ángeles Nury Martínez comenzó el proceso para removerlo de su oficina en el Ayuntamiento.

“Mi preocupación inmediata es asegurar que la gente buena del Distrito 14 tenga asistencia y apoyo por cualquiera cosa que ocurra. Estoy en pláticas con el concejal electo Kevin De León para ver cuál es el mejor camino a seguir para el Distrito 14”, dijo.

El concejal electo por el Distrito 14, Kevin De León, respondió que este distrito merece una representación activa en el Ayuntamiento. “He hablado con la presidenta Martínez, y estoy trabajando de cerca con ella para asegurar que el Distrito 14 tenga una representación completa cuanto antes”.

Desde mayo, el alcalde Eric Garcetti pidió también la renuncia de Huizar. El 29 de junio, el contralor de Los Ángeles, Ron Galperin le rescindió su salario.

Para este martes a las 10 de la mañana se llevará a cabo una manifestación en las oficinas del concejal Huizar en Boyle Heights localizada en el 2130 al este de la calle Primera, para presionar por su renuncia.

Entre las organizaciones y activistas participantes figuran: The Full Rights For Immigrants Coalition; el doctor John Fernández; Hermandad Community Center; Art Pulido, activista comunitario del Distrito 14; One Stop Immigration & Educational Center Inc.; Association of United Hondurans of Los Angeles; Federation of Social Clubs del estado de Puebla; Club Bahía Santa Lucía; Club Río Balsas; abogada Judith L. Wood; El Papalote Communal Property; Vamos Unidos USA; Rodolfo “Rudy” Sánchez, presidente de Los Tres Del Barrio; y Raciel García, presidenta de CASA Sin Fronteras.