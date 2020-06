Se bajan del barco: Se dan a conocer los primeros peloteros que deciden no jugar en 2020 por temor al COVID-19

Los jugadores de los Nationals Ryan Zimmerman y Joe Ross, así como Mike Leake, de D-Backs, causarán baja

De acuerdo al programa de retorno de las Ligas Mayores, a partir de esta semana comenzarán a reportar los peloteros a sus respectivos equipos con miras a celebrar la temporada más corta en la historia del circuito desde 1878; sin embargo, hay un sector de jugadores que ya ha tomado una decisión respecto al retorno a los diamantes y han optado por no presentarse y dejar pasar esta temporada por temor al COVID-19.

El lanzador de los Diamondbacks de Arizona, Mike Leake, así como el pitcher Joe Ross y el primera base Ryan Zimmerman de los campeones Nationals de Washington han optado por darle una pausa a su trayectoria deportiva en los estadios para retomarla a partir de 2021.

“Después de mucho analizarlo y dadas mis circunstancias familiares (tres niños pequeños, incluido un recién nacido, y una madre en grupo de alto riesgo) he decidido no participar en la temporada 2020”, publicó Zimmerman a través de un comunicado. “Todos saben lo mucho que significa para mí ser parte del equipo y extrañaré la camaradería este año. Sin duda, me habría encantado buscar el bicampeonato. No puedo hablar por nadie más pero dadas lo inusual de la temporada, esto es lo mejor para mí y mi familia, así que aprecio a la organización por su comprensión y apoyo”, agregó el inicialista, quien aclaró que esta decisión no significa su retiro de los parques.

Por su parte, la confirmación de la postura de Leake llegó por conducto del gerente general del equipo, Mike Hazen, seguido de un comunicado por parte del serpentinero de los Diamondbacks. “No fue una decisión fácil”, destacó.

Por lo pronto son los casos que abiertamente han decidido dar un paso atrás en la misión de buscar una temporada de Las Mayores en 2020, lista a la que es muy probable se vayan sumando personajes conforme pasen los días.

