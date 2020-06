Otro caso de dopaje entre lanzadores dominicanos: Edgar Santana es sancionado 80 partidos por boldenona

El pitcher dominicano de los Pirates de Pittsburgh, Edgar Santana, fue sancionado 80 partidos, luego de resultar con un analítico adverso durante una prueba de control de sustancias prohibidas, por lo que se perderá el resto del 2020 ante temporada reducida de 60 juegos en el calendario regular de las Ligas Mayores.

Santana, quien es conocido por su mote de ‘bíceps’, dio positivo por boldenona, esteroide que ayuda a incrementar la masa muscular y que suele utilizarse ilegalmente en el hipismo, particularmente al inyectarse a los caballos de carreras para mejorar su rendimiento en las pistas.

