UCSF pagó extorsión de más de $1 millón de dólares a hackers que robaron información de sus servidores

Información difundida por la BBC afirma que la Universidad de California San Francisco pagó más de $1 millón de dólares a un grupo de hackers luego de que estos les robaran información el pasado 1 de junio.

Ese día los equipos de la UCSF habrían sido atacados con un software maligno implantado por The Netwalker que robó y encriptó su información en un página de la deep web. Durante el ataque el equipo de tecnología desconectó los servidores para intentar detener la propagación del software.

La agencia de noticias británica habría tenido acceso al chat en que se dieron las negociaciones entre la institución académica y el grupo de hackers y confirmó que al inicio UCSF ofreció $780,000 dólares, pero los hackers se mofaron de la oferta.

El grupo inicialmente demandaba $3 millones para darles la herramienta que les permitiría recuperar su información y evitar que fuera divulgada públicamente.

