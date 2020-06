Una mujer sin mascarilla tose intencionalmente a una paciente con cáncer en una tienda Pier 1 de Florida

La Oficina del Sheriff de Jacksonville ha podido identificar a Debra Hunter, de 52 años y residente en Fernandina Beach, como la agresora en un video que se ha viralizado rápidamente.

En las imágenes se puede ver a Hunter en una caja registradora de la tienda Pier 1 del centro de la ciudad de St. Johns abusando verbalmente de una empleada.

Florida woman purposefully coughs on cancer patient at Pier 1 store in Jacksonville #BecauseFlorida https://t.co/CuJ3cIACa9 pic.twitter.com/GqQgaWqtJv

— Billy Corben (@BillyCorben) June 30, 2020