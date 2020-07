4 alimentos que debes comer para envejecer con buena memoria según la ciencia

Cacahuates, aguacates y frijoles entre los alimentos recomendados

Perder objetos frecuentemente, olvidarse de ciertos compromisos o no encontrar las palabras indicadas al momento son problemas de memoria, signos de deterioro cognitivo. La demencia, como la enfermedad de Alzheimer es un deterioro más grave.

En este momento no hay un tratamiento efectivo contra el deterioro cognitivo leve relacionado con la edad, pero investigaciones revelan existen alimentos que pueden ayudar a prevenirlo. Uno de esos alimentos son los cacahuates según publica la Escuela de Salud Pública de Harvard.

Exisiste un vínculo entre la comida y la salud cerebral. Hay alimentos que favorecen el desarrollo de los procesos cognitivos, como la memoria, el razonamiento, el desarrollo del lenguaje, la resolución de problemas o la toma de decisiones.

En una investigación reciente, publicada en The Journal of Nutrition, Health and Aging, los científicos señalan los cuatro grupos de alimentos más importantes para detener el deterioro cognitivo con la edad:

Frutas. Como arándanos, fresas, aguacates y manzanas.

Como arándanos, fresas, aguacates y manzanas. Verduras. Brócoli, espinacas, espárragos, entre otras.

Brócoli, espinacas, espárragos, entre otras. Nueces. Nueces, almendras y cacahuates (aunque no es una nuez aporta los mismos beneficios).

(aunque no es una nuez aporta los mismos beneficios). Legumbres. Frijoles, lentejas, garbanzos y guiantes.

El estudio en casi 9,000 participantes de mediana edad en Canadá encontró que aquellos que consumieron menos de los alimentos mencionados tenían más probabilidades de experimentar un deterioro cognitivo.

Lo anterior tiene sentido si consideramos estudios anteriores que revelan que el Omega-3, luteína, zeaxantina y la vitamina E podrían ayudar a reducir el riesgo de Alzheimer.

Además de los cacahuates, investigaciones han señalado que consumir un aguacate fresco de manera diaria puede favorecer la memoria en adultos mayores.

Otros neurólogos también señalan que el pescado graso (fuente de Omega-3), seguido de las verduras en la dieta, contribuyen a reducir el riesgo de deterioro cognitivo como el mal de Alzheimer.

Los frijoles tienen un cúmulo de beneficios para la salud. Recientemente se revelo que los frijoles son el alimento estrella de las personas más longevas que tienen hasta 110 años que habitan en las zonas azules, diariamente consumen una taza.

Así que ya lo sabes, integra a tu dieta diaria frutas, verduras, frijoles y nueces, de éstas últimas la Asociación Americana del Corazón aconseja una porción de un puñado pequeño o 1.5 onzas de piezas enteras.