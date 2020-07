5 alimentos que los especialistas en nutrición no comen por ningún motivo

Los alimentos son el combustible del cuerpo y conforme su valor nutricional pueden ser el mejor o el peor aliado en la salud. Conoce los alimentos que especialistas en bienestar, medicina y nutrición ni por error consumen, probablemente todos deberíamos de evitarlos

Hoy en día todas las tendencias de salud y bienestar se enfocan en los beneficios de seguir una alimentación equilibrada, en la cual se de prioridad al consumo de alimentos que por sus grandes cualidades nutricionales se vuelven un aliado medicinal. Mucho se ha hablado sobre los superalimentos esenciales en toda dieta sana y de igual manera sobre de los alimentos perjudiciales, que debido a sus componentes y procesamiento son considerados como nocivos y causantes de una larga lista de condiciones degenerativas y crónicas.

¿Te has preguntado qué alimentos evitan los especialistas en nutrición y salud? La realidad es que resulta de gran utilidad conocer un poco más sobre los hábitos alimenticios que siguen los profesionistas, sobre todo las restricciones alimentarias que los ayudan a tener un estilo de vida sano y evitar enfermedades. Conoce 5 de los principales productos que nutriólogos evitan en su dieta y grandes opciones de alternativas sustitutas más saludables y ricos en nutrientes.

Los 5 alimentos que evitan especialistas en bienestar y nutrición:

1. Carnes procesadas, hot dogs y embutidos

Uno de los grupos de alimentos que la mayoría de especialistas en nutrición y salud evitan en sus dietas son las carnes procesadas, la razón es simple ya que se relacionan con un aumento significativo en el riesgo de padecer cáncer y enfermedades cardiovasculares. Las carnes procesadas como el tipo de salchichas que se utilizan en los hot dogs, productos embutidos como el salami, pepperoni, tocino, jamones y lomos siempre será mejor evitarlos; los expertos recomiendan consumirlos únicamente en ocasiones especiales como viajes, eventos familiares o cuando visitamos los estadios. Sin embargo si las carnes procesadas son productos habituales en tu dieta, deberás de realizar ajustes importantes y optar por las variantes artesanales y saludables que se destaquen por su proceso orgánico y bajo contenido en sodio. Su consumo se deberá evitar de manera especial en el caso de personas que padezcan obesidad, hipertensión, diabetes y afecciones renales.

2. Bebidas de café comerciales

Esas sofisticadas y deliciosas bebidas comerciales o preparadas en cadenas de cafeterías se distinguen su alto valor calórico, de hecho se estima que aportan más de 500 calorías y lo peor de todo es que suelen estar repletas en azúcar, ya que pueden llegar a contener cerca de 15 cucharaditas. Lo que sucede es que son productos procesados que le quitan todas las bondades a extraordinarias bebidas antioxidantes como el café y el té y debido al uso de azúcares agregados para enaltecer su sabor terminan siendo de lo más perjudiciales para la salud. Este tipo de bebidas son el claro ejemplo de hábitos cotidianos que no visualizamos lo contraproducentes que pueden llegar a ser, según la Asociación Americana del Corazón no es recomendable consumo de más de 6 cucharaditas de azúcares agregados en mujeres (100 calorías) y en el caso de los hombres no más de 9 cucharaditas (150 calorías). Un excesivo consumo de azúcar se relaciona directamente con padecer obesidad, diabetes, problemas en la tiroides, caries, problemas de concentración, fatiga, deficiencias renales y hepáticas.

3. Margarinas en barra

Las grasas son necesarias para el buen funcionamiento del organismo, sin embargo los expertos coinciden en una cosa y es que las grasas trans son uno de los enemigos latentes de la salud, esto se debe a que aumentan el riesgo de padecer enfermedades cardíacas y suben los niveles de colesterol malo LDL en la sangre. De manera especial los especialistas hacen énfasis en evitar el consumo de margarinas en barra, esto se debe a que son productos procesados que se elaboran con aceites parcialmente hidrogenados lo que significa que están llenos de grasas trans. De hecho diversas organizaciones especializadas en salud recomiendan limitar la ingesta de grasas trans al 1% de las calorías totales diarias y dejarlas para ese pequeño porcentaje que contienen de manera natural algunos productos de origen animal, como es el caso de la carne y los lácteos. Es por ello que recomiendan por mucho el uso de mantequilla para las ocasiones en que se prepare algún producto horneado casero como galletas, panes y pasteles, contiene grasa saturada pero el consumo de grasas trans resulta mucho peor para la salud.

4. Pastelillos y derivados del pan procesados

Los pastelillos, galletas y panes comerciales es el tipo de productos que un especialista en salud y nutrición nunca consume, de entrada por que son alimentos altamente calóricos, sumamente procesados y con nulo aporte nutricional. A la vez se destacan por ser alimentos con un alto contenido en conservadores y productos químicos, que les brindan mayor sabor, textura y tiempo de vida, cosa que los hace muy dudosos. Los efectos de un alto consumo de este tipo de productos son devastadores y crean adicción, en gran parte por su alto contenido en azúcares, harinas refinadas y grasas trans. Se relacionan con aumento significativo de peso, problemas en el funcionamiento cognitivo, fatiga, apatía y otras condiciones crónicas de salud.

5. Cereales comerciales

Muchas personas consideran a los cereales de desayuno una opción saludable y ligera para iniciar el día, la realidad es que son todo lo contrario. se destacan por ser productos que pasan por un gran procesamiento y en general están llenos de azúcares añadidos y una larga lista de conservadores y aditivos. Por otra parte carecen de fibra que es justamente una de las grandes características de consumir cereales, la mejor recomendación es optar por el consumo de cereales de grano entero y prepararlos en casa integrando semillas y frutos secos, que nos llenen de energía y vitalidad para iniciar el día.