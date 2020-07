Cero y van mil: Antoine Griezmann, una nueva contratación millonaria y desastrosa del Barcelona

El delantero francés ha vivido su peor momento desde que llegó al equipo azulgrana

Ya se puede hablar con toda claridad de que el fichaje de Antoine Griezmann por el Barcelona ha sido desastroso y es que, la verdad sea dicha, lo que mal empieza, normalmente mal acaba.

Su ingreso al campo faltando 2 minutos para terminar el partido ante su ex equipo, el Atlético de Madrid indica que es la última opción ofensiva para el cuerpo técnico, de hecho, muchos dicen que su cambio fue más bien humillante.

La llegada de Griezmann a Can Barça el verano pasado la soñaban todos menos sus compañeros de vestuario; el francés hizo una movida de marketing que caló fuerte en el grupo cuando, debido al documental que estaban grabando sobre su vida, Antoine decidió quedarse un año más en el Atlético de Madrid cuando ya todos lo esperaban. No se lo perdonaron.

¿Por qué usar a Griezmann al 90' cuando se está jugando #LaLiga? Así ha respondido Quique Setién 😯 pic.twitter.com/q1AbZywKPy — Fuera de Juego (@ESPN_FDJ) June 30, 2020

El Barcelona pagó 132 millones de dólares por la cláusula de rescisión del delantero francés al equipo colchonero y los resultados no han llegado, apenas 14 goles en 43 partidos no están a la altura de las necesidades de un equipo como el Barcelona, no importa si ahora hace más labor de sacrificio.

Lo más doloroso del millonario fichaje de Griezmann, el tercero más caro en la historia del club, es que ni siquiera es considerado como titular, al menos en los últimos 4 ha saltado de la banca en 3 y para hacer muy poco.

😐Barcelona 💔 Coutinho era la estrella del Liverpool, pagaron 145MDE y nunca explotó 💔 Dembéle: La gran promesa del Dortmund por quien pagaron 125MDE y sufre lesión tras lesión, 💔 Griezmann, la figura del Atleti por la que pagaron 120MDE y ahora es la cuarta opción ofensiva pic.twitter.com/93nrMN0VCZ — Fuera de Juego (@ESPN_FDJ) July 1, 2020

El panorama luce muy oscuro para Griezmann en el Barça, en donde se perciben fuertes vientos de cambio que podrían terminar con varios jugadores actuales esparcidos por todo el mundo, por supuesto con el francés incluido.