Desde ahora la Policía de San Francisco no publicará fotografías de los detenidos

El Departamento de Policía de San Francisco (SFPD), California anunció el pasado martes que desde ahora no publicará la fotografía de los sospechosos detenidos por el departamento a menos de que representen una amenaza para la seguridad pública.

(1/2) Today’s policy emerges from compelling research suggesting that the widespread publication of police booking photos in the news and on social media creates and illusory correlation for viewers that fosters racial bias and vastly overstates…

— SFPD Chief Scott (@SFPDChief) July 1, 2020