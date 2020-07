El  Valle Imperial ante la pandemia: menospreciado por los republicanos y abandonado por los demócratas

El viento levanta el polvo de los alrededores y empaña el camino de la única carretera que conduce al Valle Imperial, que ni es valle y mucho menos justifica el adjetivo de Imperial. Su nombre proviene de una compañía que durante décadas dominó la región: Imperial Land Company.

Es parte del Condado del mismo nombre, nadie sabe con precisión dónde termina uno y empieza el otro; su terreno agreste, sus palmas tristes se divisan desde El Centro California, la ciudad que le sigue, donde se encuentra el único hospital que atiende a una población de casi 200,000 personas, la mayoría campesinos. Muchos viven al otro lado de la frontera, en Mexicali, no porque no quieran vivir en El Valle o en El Centro, cerca de los sembradíos donde trabajan, sino porque su salario mínimo no les permite calificar para ningún préstamo hipotecario.

El Condado de Imperial se compara con la pobreza de algunos condados de los estados del Sur de Estados Unidos. El 80% de sus habitantes se comunican en español. Son los que hacen las labores agrícolas. También hay empleados de tiendas, maestros y profesionales; todos de origen mexicano. El porcentaje restante lo integran agentes de inmigración que llegan del interior del país a vigilar el cruce de la frontera Caléxico-Mexicali; comerciantes de origen asiático y Los Rancheros, así se les llama a los que pertenecen a la clase pudiente. A los millonarios, dueños de los sembradíos que ocupan grandes extensiones de tierra.

A ellos se les debe, a los Rancheros, que exista un Hospital con aparatos modernos, salas de cirugía, pabellones para la atención infantil. Cuidados de maternidad y un grupo sólido de especialistas en todas las enfermedades. Sin su participación económica, el Hospital no existiera. Lo hicieron porque no había un solo hospital a su alrededor para atender las necesidades de sus familias y mucho menos de sus trabajadores.

Al condado de Imperial llegó el coronavirus en enero pasado, según la gente del área, a través de un viajero que junto con su familia regresaba de vacaciones por Europa. Seis meses después, este Condado es motivo de noticia a nivel nacional e internacional.

En esta ocasión es el primer lugar en Estados Unidos, pero no por su número de desempleados, ni por las sequías anuales que superan los 120 grados Fahrenheit en el verano. No, es por el abandono y el olvido en que lo tienen los gobiernos Federal y Estatal en su lucha por enfrentar los embates de la pandemia que a diario cobra nuevas víctimas. La situación en esta región se ha tornado tan desesperante, que un grupo de enfermeras hizo declaraciones a CNBC sobre la decisión de los médicos de enviar a pacientes de Covid a distintos Hospitales de Estados Unidos, ante su incapacidad para atenderlos.

Lo peor para las familias de las víctimas, es que no tienen los recursos para trasladarse a la ciudad donde los esperan los restos de sus seres queridos, esos trabajadores, hombres y mujeres que mueren a diario y solos a causa de la pandemia.

El Gobernador de California Gavin Newsom recientemente apareció en escena, no para brindar ayuda a las familias de los dolientes o para prometer más recursos al Hospital, su declaración fue más bien una llamada de atención a los funcionarios del Valle Imperial. Les ordenó paralizar de nuevo su economía y girar de nuevo la orden de “quedarse en casa”, de lo contrario, advirtió, “voy a intervenir.”

Que poca empatía e interés por el bienestar de esta población, demuestra el Gobernador de la llamada séptima potencia económica del mundo. ¿Dónde está el Hospital móvil que debió de haber construido a un lado del Hospital General? ¿Dónde están los camiones especiales que debió de haber proporcionado para mantener los cuerpos de fallecidos por Covid? ¿Dónde quedó su compasión y empatía, la misma que mostró a los residentes de San Francisco, Sacramento y Los Ángeles, en situaciones similares?

Mientras tanto en Washington, el vice presidente Mike Pence asegura que el gobierno tiene de sobra para ayudar a los Hospitales Covid en Estados Unidos. Urge que alguien le muestre en un mapa donde está el condado de Imperial.

Alicia Alarcón es una periodista mexicana que ha ejercido su carrera en Los Ángeles por más de tres décadas.