Multas de $300 para aquellos que no usen tapabocas en West Hollywood

Debido al drástico incremento en el número de casos nuevos de coronavirus, la división de West Hollywood del Departamento del Sheriff de Los Ángeles (LASD) tomó la decisión de multar a aquellos que no usen el tapabocas.

Según informó el Sheriff a través de un comunicado, las multas serán de $250 dólares más un fee de otros $50 para un total de $300 la primera ofensa.

Update: The fine is $250 and a fee of $50 for a total of $300 for the first offense. pic.twitter.com/o6QE3fkucu

— LASD West Hollywood (@WHDLASD) July 2, 2020