Se cumplen 10 años del día en que Luis Suárez “jugó” de portero y comenzó a forjar su mala reputación

Se cumplen 10 años de uno de los partidos más emocionantes en la historia de los Mundiales de fútbol: Uruguay y Ghana protagonizaron un duelo épico e inolvidable que tuvo un final más que polémico y a un antagonista que se convirtió en héroe: Luis Suárez.

“Luisito” como todavía se le conocía en aquel entonces era uno de los delanteros más prometedores del fútbol europeo, todavía militaba en el Ajax pero ya lo querían grandes clubes del continente, por supuesto incluido el Liverpool a donde llegaría poco menos de un año después. Pero ese día, Luisito jugó de portero.

Ghana se había adelantado en el minuto 45 gracias a un golazo luego de un tiro infernal de de Muntari, pero Uruguay respondió al 55 y empató por conducto de Diego Forlán, quien luego sería elegido mejor jugador del Mundial. Se jugaba el último minuto de la prórroga, y en una jugada en el área charrúa, Luis Suárez sacó de la línea un balón que se colaba…con las manos.

10 years ago today, Luis Suarez’s blatant handball prevented Ghana from becoming the first Africa nation to reach a World Cup semifinal.

After the match, he said: “I made the best save of the tournament.”

(via @FIFAWorldCup)pic.twitter.com/fMJ5JGIFsy

— ESPN FC (@ESPNFC) July 2, 2020