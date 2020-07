5 maneras de maximizar las energías positivas en tu hogar

Te damos algunos consejos fáciles para que en el ambiente de tu casa se sienta una vibra positiva

Lograr que en el hogar reine un ambiente de paz y la tranquilidad no es tan difícil como parece. Por supuesto que depende en gran medida de la actitud y el estado de ánimo de los que viven ahí, pero si creamos un espacio que transmita únicamente buena vibra, se dará un paso importante.

¿Cómo hacerlo? Existen algunas maneras muy sencillas de maximizar las energías positivas de tu casa. Si bien el orden y la limpieza es fundamental, no lo es todo. Un espacio equilibrado en el que predomine el positivismo hará que tu vida y la de los tuyos funcione mejor, solo es cuestión de prestar atención a ciertos detalles.

Limpiar y ordenar

Como mencionamos, el orden y la limpieza no lo es todo pero es la base de un ambiente positivo. El desorden visual puede ocasionar desorden emocional, señala Cait Scudder un coach de negocios, citado por el sitio Horoscope, dedicado a practicar la espiritualidad en su carrera. De esta manera, facilitaremos el flujo de energía y hará más uniforme el espacio.

Crea un altar personal

Dedicar un espacio de culto en el hogar permitirá fortalecer tu devoción hacia tu espíritu. El altar debe contener objetos significativos para ti y debes incluir algunos elementos mágicos como cuarzos o amuletos.

Ten a la mano herramientas para transmutar la energía

Tener disponibles elementos para cambiar las energías será fundamental si deseas que en tu hogar no domine la tensión. Cuando recibimos visitas o llegamos a casa estresados o no pasamos por el mejor momento, las energías del ambiente pueden alterarse y la manera más rápida de evitar que esto pase es usando una herramienta energética como un incienso, velas o rociar alguna esencia de flores para que la buena vibra no se escape del ambiente.

Ayúdate de las plantas

Los seres vivos hacen sentir vivo al hogar. Adorna los espacios con algunas flores o plantas de tu preferencia, ellas purificarán el entorno y absorben las malas vibras que pudiesen orbitar en los espacios.

Las fuentes atraen la abundancia

De ser posible, instala una fuente al interior de tu hogar. El agua es el elemento de la abundancia y el sonido que emite cuando corre genera paz y tranquilidad. No es necesario que conviertas una habitación en una fuente, con una pequeña de mesa que funciona con baterías, será suficiente.

Te puede interesar: ¿Conoces tu llama violeta? Descubre cómo invocarla para liberarte de las energías negativas